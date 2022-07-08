Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova yönüne giden F.K., (61) idaresindeki 35 AH 8738 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon önündeki otomobili sollamak isterken sol şeritten gelen Rahmi Koç (34) idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosiklet sürücüsü Rahmi Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesi ardından İzmir Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsü F.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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