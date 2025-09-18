Habertürk
        İzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

        İzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir'in Buca ilçesinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu kullanılmaz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:52 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:57
        Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın çıktığı sırada fabrikanın çalışmadığı belirtildi.

        İtfaiye ekipleri, yangının yandaki fabrikalar ve Sarnıç Polis Merkezi'ne sıçramaması için güvenlik önlemleri aldı.

        Yangın esnasında zaman zaman fabrikanın içinden patlama sesleri duyuldu.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Yangının bahçedeki karton kutuların belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıktığı ve fabrikaya sıçradığı, durumu güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.

        Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı Ünal Işık, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        İZMİR BUCA

        İzmir'in Buca ilçesinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu kullanılmaz hale getirdi.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Seyhan Mahallesinde mobilyacı esnafın atık ve çöpünü attığı alanda yangın çıktı.

        Yangın 659/14 Sokak'taki Fatih Türker'e (39) ait mobilyaca deposuna sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

        Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada deposunun karşısındaki boş alana atılan atık ve çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

        Uzun süredir Buca ve sınır ilçe Karabağlar Belediyesinden çöp ve atıkların toplanmasını istediklerini ifade eden Türker, "Biz 30 yılımızı verdik ve buraya kadar getirdik ama bir gecede bütün her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti." dedi.

        Türker, alana atılan çöp ve atıklarla ilgilenilmediğini öne sürerek, "Aylardan beri herkese durumu bildiriyoruz, kimse ilgilenmedi, sonunda dükkanımız yandı. Burası ana depomuzdu ve içeride mobilyacılıkta kullanılan ray, menteşe, ambalaj malzemeleri, vida, streç, alüminyum, profil ve diğer hırdavat ürünleri vardı. Parası alınmış ve müşteriye teslim edilmeyi bekleyen ürünler de vardı." diye konuştu.

        Bölgede mobilyacılık yapan Ahmet Adıgüzel (25) de aylardır çöp sorunu yaşadıklarını, çözüm üretilmediğini ileri sürerek, "Bugün Fatih ağabey zarar gördü, yarın biz de zarar görebiliriz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

