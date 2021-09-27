İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çaptıktan sonra alev aldı.

Savrulan otomobildeki sürücü ile yolcu olarak bulunan Erkan A. ve Yasin A. yaralanırken, Can Azad Yıldız (24) hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yıldız'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.