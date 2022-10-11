Metruk binada korkutan yangın

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, evsizlerin kaldığı ileri sürülen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar meydana geldi. Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Evsizlerin kaldığı ileri sürülen binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ Fotoğraf: İHA Çevrede oturan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK Fotoğraf: DHA DHA'nın haberine göre; 5 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede, yangın nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. *Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.