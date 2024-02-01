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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de metro istasyonunda 2 kuzen bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de metro istasyonunda 2 kuzen bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kuzenden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 05:57 Güncelleme: 01.02.2024 - 05:59
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        Metro istasyonunda 2 kuzen bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında Bornova'daki metro istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve kuzeni S.Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BIÇAKLANAN 2 KUZENDEN 1'İ ÖLDÜ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler K.P. ve Y.K, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #Bornova
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