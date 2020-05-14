Anafartalar Caddesindeki bir kuyumcu dükkanına giren zanlı, o sırada ürünleri kasadan çıkaran çalışanları yanındaki siyah poşetten çıkardığı silahla tehdit etti.

Soygun sırasında yüzünü siyah bez maske ve şapkayla kapatan şüpheli, yaklaşık 300 gram 14 ayar altın kolyeyi alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

,Şafak Yel