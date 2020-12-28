İzmir'de mandalina ihracatını kırağı ve yağmur olumsuz etkiledi

AA

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Ege'den gerçekleştirilen mandalina ihracatının, aralık ayında yaşanan kırağı ve yağmur nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ege Bölgesi 2020 yılı Narenciye Rekoltesi'nde mandalina rekoltesinin 2019'a göre yüzde 25'lik artışla 154 bin 245 ton öngörüldüğünü aktaran Uçak, ihracat sezonunun başladığı 19 Ekim'den aralık ortasına kadar büyük canlılık yaşandığını kaydetti.

Bölgedeki mandalina rekoltesinin yaklaşık yüzde 50'sinin hasat edildiğini vurgulayan Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalan mandalinalar hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmur bahçeleri olumsuz etkiledi. Kırağı ve yağmur öncesinde hasat edilen ürünlerin yüzde 80-90'ı ihracata uygundu, sonrasında ise bu oran yüzde 20-25'e düştü. İhracatçılarımızın tohur olarak satın aldığı henüz hasat edilmemiş bahçelerde yüzde 50-80 arasında kayıplar var. Mandalina ihracatında çok güzel bir performans yakalamıştık, 500 milyon dolara ulaşabilirdik ancak kırağı ve yağmur fren yaptırdı. Aralık ayı öncesinde, mandalina ağaçlarının kışa hazırlanması döneminde, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklık ve sonrasında gelen kırağı ve yağışlar hasarın boyutunu büyüttü. Ürünlerin yüksek pazar değerinde çok ciddi düşüşler yaşandı. Üreticilerimiz ve ihraç için bahçeleri tohur olarak satın alan ihracatçılarımız kırağı zararlılarının ve kırağı etkisi ile verim kaybından oluşan zararın TARSİM kapsamına alınmasını talep ediyor."