İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

BAKAN FATİH DÖNMEZ: CAN KAYBI YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ""Kınık'taki madende kısmi göçük oldu, can kaybı yok. 22 madencimiz hafif yaralı" ifadelerini kullandı...