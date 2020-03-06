İzmir'de lise öğrencileri yatalak hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan iletişim sistemi tasarladı

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Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru'nun, öğretmenleri Ramazan Üstüntaş ile birlikte geliştirdikleri sistem, beyin fonksiyonlarını yerine getirmede bir problemi olmayan hastaların temel ihtiyaçlarını iletebilmelerini sağlayacak.

Üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nalan Özkurt'un danışmanlığıyla yürütülen projeyle geliştirilen sistem, EEG cihazıyla beyin dalgaları algılanarak hastanın odaklandığı kelimelerin bilgisayar aracığıyla yakınlarına iletilmesine dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkurt, iletişim kuramayan hastalara beyin dalgalarıyla harf seçme ya da yapay zeka teknolojileriyle çeşitli çözümler sunulsa da bu sistemlerin maliyetinin yüksek olduğunu, bireyin kendini ifade edebilmesi işleminin çok uzun sürdüğünü belirtti.

Öğrencilerin geliştirdiği sistemin ise yatalak veya konuşma güçlüğü çeken hastaların kendilerini daha rahat ve pratik bir şekilde ifade etmelerini sağladığını aktaran Nalan Özkurt, projenin 2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda da finale kalma başarısı gösterdiğine dikkati çekti.

Öğrencilerden Nezahat Solmaz, bu iletişim sistemi sayesinde insanların birey olarak yaşamalarına destek vermek istediklerini belirterek, kişinin düşünce ile odaklandığı kelimeleri bilgisayar ekranına yansıtma temelinde hareket ettiklerini aktardı.

Melek Nur Özüdoğru ise sistemi kullanan kişinin, örneğin acıktığında ekrandaki tabloda akan kelimelerden "acıktım" kelimesine sıra geldiğinde dikkatini artırdığını, EEG ölçüm cihazının da dikkat seviyesinin arttığını algılayarak bunu yazılıma aktardığını ifade etti.

Açıklamada, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin, projenin patentini almak üzere Çiğli Fen Lisesi ile birlikte başvuruda bulunduğu da kaydedildi.