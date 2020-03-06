İzmir'de Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü kapsamında sergi düzenlenecek

AA

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Leonardo da Vinci'ye Saygı" adlı sergi, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) kapılarını açacak.

Ressam Onay Akbaş'ın düzenlediği ve İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, Leonardo da Vinci'den esinlenerek yapılan heykeller ve yağlı boya eserler yer alacak.

Sergi, 6 Nisan'a kadar açık kalacak.