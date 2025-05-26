Doğru kurbanlığın nasıl olması gerektiğini anlatan evli, 3 çocuk babası kurbanlık satıcısı Emin Öztürk (39), "Çocukluğumdan beri besicilikle uğraşıyorum. Vatandaşımız kurbanlıktan randıman almak istiyorsa muhakkak zayıf hayvan almamalı. Kilolu hayvan daha lezzetli olur. Tüyleri düz olmalı, diken gibi olmamalı hayvanın. Bakanlık tarafından onaylı, küpeli olduklarına bakılmalı. Küpelerde kurbanlığın tüm bilgileri mevcut. Dişlerine de bakılmalı. Alttaki ön tarafta bulunan iki dişinin büyük olması önemli. Kurbanlık olabilecek hale ulaştığını gösterir" diye konuştu. Kurban satışlarının da iyi gittiğini belirten Öztürk, "25 büyükbaş hayvandan 3 tane kaldı" dedi.