05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de kültür sanat
- 27. İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak
İzmir'in kültür sanat programını bu hafta caz müziği renklendirecek.
27. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında, vokalde Caloe, piyanoda Julia Perminova, kontrbasta Josef Zeimetz ve davulda Philip Maniez'in yer aldığı Fleur Bleue Quartet, 10 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM),11 Mart'ta Fransız Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
Festival, 19 Mart'a kadar Sketchbook Quartet, Eva Klesse Quartett ve Polonya cazının usta ismi Artur Dutkiewicz'i ağırlayacak.
Festival kapsamında Fransa, Fas, Cezayir ve İsviçre'den yetenekli dört müzisyen ile perküsyon ustası Okay Temiz'in yer aldığı Crosswinds Project ile Romen cazının önemli seslerinden Luiza Zan da seyirciyle buluşacak.
- Carmen yeniden sahnede
İzmir Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan iki perdelik Carmen balesini sahneye taşıyor.
Carlos Vilan'ın librettosu ve koreografisiyle Carmen, 7 ve 9 Mart'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda izlenebilecek.
- İzmir Uluslararası Kukla Günleri
Kapılarını bugün açan ve ünlü kukla sanatçılarının gösteri sunacağı İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 22 Mart'a kadar sürecek.
"Bir de kuklalardan dinleyin" sloganıyla hazırlanan festival, 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubu ve 52 oyun ile, kent genelinde 37 kapalı ve açık gösteri alanında, 223 temsille seyircisinin karşısında olacak.
- İdil Biret'ten piyano resitali
Devlet sanatçısı piyanist İdil Biret, bu akşam AASSM'de, Beethoven'ın 250. doğum yılı anısına konser verecek.
AASSM'de yarın Alexander Rahbari şefliğinde verilecek konserde ise piyanist Gülsin Onay, solist olarak sahne alacak.
İzmir Devlet Tiyatrosunda yarın, 7, 10 ve 11 Mart'ta Konak Sahnesi'nde "Kafesten Bir Kuş Uçtu", Karşıyaka Sahnesi'nde "Kim Bay Schmitt?", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise "Kanlı Düğün" adlı oyunu sahneleyecek.
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