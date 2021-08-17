İzmir'de korkutan orman yangını!

Bayındır'ın kırsal Ovacık Mahallesindeki ormanda bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçları ile kaplı ormandaki yangına, ihbar üzerine 3 helikopter, 8 arazöz sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.