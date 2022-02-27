Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki Harun Öztim'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi. İki gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangını haber alıp olay yerine gelen, olayda yaşamını yitiren gençlerden Sıtkı Korcan Öztim'in babası Harun Öztim ve yakınları fenalık geçirdi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Harun Öztim'in bugün, oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in de yarın doğum günlerinin olduğu öğrenildi.