DHA

Olay, bugün saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ali R.D. evde bulunan pompalı tüfeği alarak Necim Ökmen'e ateş açtı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen kanlar içerisinde yere yığıldı. Ökmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Ali R.D., suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ali R.D., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.