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İzmir'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir Bayraklı'da kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Giriş: 23.04.2023 - 03:54 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki Cadde Kıraathanesi'nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve olay yerinden araçla kaçan M.D.Ç'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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