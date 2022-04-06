İzmir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çeşme ve Urla sınırları içerisinde bulunan 38. Grup Karaköy-Zeytineli Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

AA'nın haberine göre; kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.