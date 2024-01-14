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        Haberler Gündem İzmir'de kaza yerini temizleyen kamyona çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Kaza yerini temizleyen kamyona panelvan çarptı

        İzmir'in Konak ilçesinde kaza yerini temizleyen belediye kamyonuna çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 06:03 Güncelleme: 14.01.2024 - 06:04
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        Kaza yerini temizleyen kamyona panelvan çarptı
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        Altınyol'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza yerini temizleyen A.S'nin (51) kullandığı belediye kamyonuna, A.Ş. (37) idaresindeki panelvan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Panelvanda sıkışan sürücü A.Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyonunun sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi, bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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