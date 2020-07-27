İzmir'de kayıp işçi su kanalında ölü bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolundaki bir firmanın güvenlik görevlisi, su kanalında bir kişiyi hareketsiz vaziyette görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden Hüseyin Türkdoğan adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp izleri bulunan Türkdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Türkdoğan için yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.