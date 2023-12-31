Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de kayıp ihbarı yapılan çocuk dere yatağında bulundu

        İzmir'de kayıp ihbarı yapılan çocuk dere yatağında bulundu

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 13 yaşındaki çocuk dere yatağında bitkin bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp çocuk dere yatağında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ovacık Mahallesi'nde oturan Ç.K. (13), dün hayvanları otlatmak üzere kırsal araziye çıktı. Ç.K'nin, hayvanlar dönmesine rağmen eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.

        Jandarma ve AFAD ekipleri ile komando timlerinin yürüttüğü arama çalışmasında iz takip köpekleri de kullanıldı.

        Vatandaşların da destek verdiği aramalar sonucu Ç.K, ormanlık alanda bir dere yatağında bitkin bulundu.

        Çocuk, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, hastanede ziyaret ettiği çocuğa hediyeler verdi.

        Ç.K'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Sarı, arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemalpaşa
        #haberler
        #İzmir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        2024'te ne kadar gelir vergisi ödenecek?
        2024'te ne kadar gelir vergisi ödenecek?
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        2023'te anne-baba olanlar
        2023'te anne-baba olanlar
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa