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İzmir'de kayınpeder ve damat birbirlerini bıçakladı

İzmir'de kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İki kişi, birbirlerini bıçakla yaralarken göğsünden bıçak darbesi alan damat ağır yaralandı

Giriş: 20.04.2023 - 03:54 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de kayınpeder ve damat birbirlerini bıçakladı
Kayınpeder ve damat birbirlerini bıçakladı
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AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde damat ve kayınpederi arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, R.T, Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta tartıştığı eşi ile konuşmak için kayınpederi R.K'nin evine gitti.

Burada R.T. ile kayınpederi R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. AA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T. ve R.K. bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden bıçaklanan R.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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