Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kavgayı ayırırken bıçaklanan kişi öldü

        İzmir'de kavgayı ayırırken bıçaklanan kişi öldü

        İzmir Karabağlar'daki bir apartmanda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Şerafeddin Yüce, bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüce, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 04:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgayı ayırırken bıçaklanan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, önceki akşam Karabağlar Mahallesi 5756/1 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden M.B. ile komşusu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

        Dairenin sahibi olan S.K. de kiracısının yanına gelerek tartışmaya katıldı. Olayın kavgaya dönüştüğünü gören Şerafeddin Yüce, araya girip tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Yüce, S.K'nin ağabeyi olan İ.K. tarafından bıçaklandı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        2 KARDEŞ TUTUKLANDI

        Polis, S.K. ve İ.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen abi ve kardeş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #karabağlar
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Bir kitap okudu hayatı değişti
        Bir kitap okudu hayatı değişti
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Kartal kapıyı araladı!
        Kartal kapıyı araladı!
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Habertürk Anasayfa