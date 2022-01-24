İzmir'de karda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Kemalpaşa'nın Yenikurudere Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolun, kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanması üzerine araçlarla dağlık alanda 20 kişi mahsur kaldı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine vatandaşların bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerince, yürütülen çalışma sonucu mahsur kalan 7 araçtaki 20 kişi kurtarılırken, yol ulaşıma açıldı. AA'nın haberine göre; ilçenin yüksek kesimlerinde kar ve buzlanmayla mücadele için tuzlama çalışmaları sürüyor.