Kamyonla otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet T. idaresindeki otomobil ile Kenan Ş. yönetimindeki kamyon, Kahrat Mahallesi İlkkurşun mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çarpışma sonucu yol kenarındaki kanala savrulan otomobilin sürücüsü Mehmet T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki Mehmet Emin E, Dilara Betül E. ve Rabia T. ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kenan Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.