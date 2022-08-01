İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetler arasında kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki kamyonet, M.K. idaresindeki kamyonet ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı kamyonet, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K., aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonetin de durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonetler arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.