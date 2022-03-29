3 yaşındaki çocuk trafikte can verdi

Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a 35 ABC 677 plakalı bir kamyonet çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kamyonetin altında kalan Duymaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı.Savcının incelemesinin ardından Duymaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.