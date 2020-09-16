İzmir’de feci kaza!

İzmir'in Ödemiş ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine istikametine giden Ahmet Abbak (81) yönetimindeki 35 D 1505 plakalı kamyonet, Beyoğlu Damları İspiroğlu Çamlı mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Abbak'ın yanı sıra araçtaki eşi Teslime Abbak (65) ile Kader Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Abbak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.