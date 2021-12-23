İzmir'de ölümlü kaza

Mescitli Mahallesi yolunda Osman Keskinoğlu (33) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Muhammed Ö. (34) idaresindeki 35 ZST 85 plakalı süt kamyonu ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Keskinoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Muhammed Ö. yaralandı.

Muhammed Ö. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.