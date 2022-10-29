Ölüme sürükledi! 1 ölü, 6 yaralı

AA

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yokuş aşağıya inen kamyonun çarptıktan sonra sürükleyerek yolun 3 metre altındaki site bahçesine düşürdüğü otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Erdal İnönü Caddesi'nden yokuş aşağıya inen eşya yüklü kamyon, Zeytin Sokağı'ndan gelen Salih K. yönetimindeki otomobile çarpıp, otomobili bariyerlere doğru sürükledi.

Beton bariyerleri de geçen otomobil, yolun yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan site bahçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kamyon ise site bahçesine düşmeden durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Salih K. ile kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Salih K, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Salih K. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın, kamyonun freninin boşalması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.