İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

AA

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ufuk Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre İ.E.T (46), İ.K (18) ve S.D'nin (18) bulunduğu kahvehanenin önüne otomobille Sezgin Gökçe (48), oğlu Muhammet Can Gökçe (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ile İ.E.T, İ.K ve S.D yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sezgin Gökçe (48)

AA'nın haberine göre; ağır yaralı olan Sezgin Gökçe müdahaleye rağmen hayatını kaybederken oğlu Muhammet Can Gökçe'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.