İzmir'de kadın cinayeti!

İHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde dağlık alanda, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bir kadın cesedi bulundu. Öldürüldüğü tespit edilen kadının cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Bir kadının hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, karnından tabanca ile vurulduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede kadının Emine Metin olduğu öğrenildi. Metin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.