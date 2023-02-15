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İzmir'de kadın cinayeti: Dağlık alanda öldürüldü

Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. İzmir'in Çiğli ilçesinde dağlık alanda bir kadın, tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Giriş: 15.02.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de kadın cinayeti: Dağlık alanda öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti!
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İHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde dağlık alanda, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bir kadın cesedi bulundu. Öldürüldüğü tespit edilen kadının cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Bir kadının hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, karnından tabanca ile vurulduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede kadının Emine Metin olduğu öğrenildi. Metin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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