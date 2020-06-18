GÜNCELLEME - İzmir'de kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri belirtilen M.S. ve M.M.K. gözaltına alındı.

Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen çeşitli markalarda 1025 kol saati ile 171 parfüm ele geçirildi.

Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.

,Meriç Ürer