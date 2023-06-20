İzmir'de kaçak avlanan 900 kilogram deniz patlıcanı denize bırakıldı

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Samur Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı avlanan deniz patlıcanı olduğu ihbarında bulundu.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 17 bidon içinde 900 kilogram deniz patlıcanı buldu.

İş yeri sahibine yasak dönemde avlandığı gerekçesiyle 66 bin 254 lira para cezası uygulandı.

El konulan deniz patlıcanları, Atış ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına götürülerek denize bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.