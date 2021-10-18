İzmir'de kablo hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı

AA

Bir telekomünikasyon şirketinin, İhsan Alyanak Mahallesi'ndeki bir sokakta iki rögarın içerisindeki yaklaşık 540 metre kablonun çalındığını ve bu nedenle hizmet verilemediğini bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kendilerine telekomünikasyon şirketi çalışanı görüntüsü vermek için iş yeleği giydiğini ve rögarı açıp içindeki kabloları çaldıklarını tespit etti.

Olay yerine kiralık otomobille geldiği tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonla M.S.K, F.Ö. ve M.Ş. yakalandı. Şüphelilerden birinin, eski telekomünikasyon şirketi çalışanı olduğu belirtildi.

Çalıntı kabloları satın aldığı belirlenen E.U. da operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.S.K, F.Ö. ve M.Ş. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.U. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, üzerlerinde iş yeleği bulunan şüphelilerin rögar kapağını açıp kabloları çaldıkları görülüyor.