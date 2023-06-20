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İzmir'de izindeki polis göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı

İzmir'deki Kordon Boyu'nda çıkan kavgada, izinde olan polis memuru göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 20.06.2023 - 03:00 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı
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DHA

İzmir'in in Konak ilçesinde izinli olan polis memuru C.A, kordonda oturduğu sırada tartıştığı T.T'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan C.A. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 23.50 sıralarında Alsancak Mahallesi Kordon Boyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.A, iznini geçirmek üzere geldiği İzmir'de bir arkadaşıyla kordonda oturduğu sırada T.T, B.D, M.T. ve Suriyeli uyruklu İ.A. ile sözlü tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; taraflar arasında gerginliğin yükselmesiyle T.T, polis memuru C.A'ya bıçakla saldırdı.

AĞIR YARALANDI

Göğsünden yaralanan C.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.A, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alının polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli T.T. ile yanında bulunan B.D, M.T. ve İ.A'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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