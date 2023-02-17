Tencerede kömür yakan yabancı uyruklu 10 kişi zehirlendi

İzmir'in Konak ilçesinde yabancı uyruklu 10 kişi, ısınmak için tencerede yaktıkları kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ballıkuyu Mahallesi 1012 Sokak'taki iki katlı binanın giriş katında yabancı uyruklu 3'ü kadın 10 kişi, ısınmak amacıyla tencere içinde kömür yaktı.

AA'nın haberine göre; söz konusu kişiler bir süre sonra fenalaştı. AA'nın haberine göre; komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 10 kişinin kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.