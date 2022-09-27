İş yerine bir gecede 2 kez molotoflu saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait tekel bayisinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, 1 adet silahla birlikte gözaltına alındı.