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        Haberler Gündem İzmir'de inşaat halindeki okul bahçesinde yangın - Güncel haberler

        İzmir'de inşaat halindeki okul bahçesinde yangın

        İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:48
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        İnşaat halindeki okul bahçesinde yangın
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        Bornova ilçesi Evka 4 Mahallesi 954 Sokak'ta inşaat halindeki okulun bahçesinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

        Bahçeden yükselen dumanı görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bahçedeki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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