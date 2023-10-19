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        Haberler Gündem İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:12 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:12
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        İzmir'de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
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        İzmir-Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkisinde K.Inın (30) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte, H.P. (53) idaresindeki otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan K.Inın kullandığı otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağılık ekipleri, 35 HC 386 plakalı otomobilin sürücüsü K.I. ile eşi N.Inın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Diğer araçtaki yaralı otomobil sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50) ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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        #İzmir
        #haberler
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