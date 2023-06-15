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İzmir'de iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir Buca'da miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşlerin kavgası cinayetle bitti. Atilla K, evine gelen kardeşi Yusuf K, tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Giriş: 15.06.2023 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü
DHA

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki kardeşin tartışması kanlı bitti. Atilla K. (53), evine gelen kardeşi Yusuf K. (41), tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

DHA'nın haberine göre olay, saat 21.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 222/41 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K, iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Atilla K'nın evine geldi. İki kardeş arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf K, pompalı tüfekle ağabeyi Atilla K'ya ateş açtı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Atilla K, kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Bu sırada silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Atilla K'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Atilla K'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri ise çevrede yaptığı araştırmada olaydan sonra kaçan şüpheli Yusuf K'yı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kardeşinin silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Atilla'nın eşinden ayrıldığı ve çocuklarının ise olay sırasında il dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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