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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de iki farklı noktada orman yangını

        İzmir'de iki farklı noktada orman yangını

        İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:13
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        İzmir'de iki farklı noktada orman yangını
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        Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesindeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

        Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesinde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.

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