İzmir'de iki farklı noktada orman yangını
İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 26.07.2023 - 17:13
Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesindeki zeytinlikte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesinde ise ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma yürütülüyor.