İzmir'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Tire Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında 35 AD 7509 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden 35 SAY 07 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki A.K. ve M.K. ile H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan M.K. ve A.K, Torbalı Devlet Hastanesine, R.T. ve H.Ö.Ö. ise Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.T, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.