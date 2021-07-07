İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gerçekli Mahallesi yakınlarında, Bayram M. yönetimindeki 35 AJR 066 plakalı hafif ticari araç, U dönüşü yapan İbrahim D. yönetimindeki 35 DAL12 plakalı otomobille çarpıştı Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen sürücü İbrahim D'nin kızı Özge D. (8) İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.