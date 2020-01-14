14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gen Tedavisi Türkiye Koordinatörü ve EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, hemofilinin önemli bir gen hastalığı olduğunu, ömür boyu sürdüğünü söyledi.
Türkiye'de de yaklaşık 6 bin hemofili hastasının bulunduğunu belirten Kavaklı, "Ülkemizde gen tedavisi olmadığı için bu hastalara geçici tedavi uygulamak zorunda kalıyorduk. Amerika'da hazırlanan, sıfırın altında 80 derecede gelen bir biyolojik gen ürününü hastalarımıza hazırladık. Türkiye'de ilk kez hemofili hastasına gen tedavisi uygulama imkanı oldu. Son bir ayda dört hastamıza gen tedavisi uyguladık. Tedavide oldukça başarılı olduk" diye konuştu.
"UYGULAMA BİR SAATLİK SÜREYLE OLUYOR"
Hastalara laboratuvarda üretilen bir virüs verildiğini anlatan Kavaklı, virüse sağlıklı "faktör 9 geni"nin konulduğunu ifade etti.
"Bu çalışma Amerika'da yapılıyor. Uygulama bir saatlik bir süreyle oluyor." diyen Kavaklı, şunları kaydetti: "Damardan özel bir serum veriyoruz. Her hastaya özel hazırlıyoruz, onun bir formülü var. Sıfırın altında 80 dereceden çıkartıyoruz ve bir saat içinde hazırlıyoruz. Bu işlem sırasında alerjik reaksiyon gelişmesi durumuna karşı hastayı yakından izliyoruz. Bir gün sonra taburcu ediyoruz. Şu anda hepsi kendi işine gücüne devam edebiliyor ama haftada iki kez kan tahlillerini kontrol ediyoruz. Bu yaptığımız işlem ABD, Avrupa ve Avustralya'da yapılıyor. Türkiye'de de bizden sonra 1-2 üniversite hastanesinde daha yapılacak."
Kavaklı, virüsü ileride Türkiye'de de geliştirmeyi istediklerini, 18 yaşından büyüklere uygulanan tedavinin yaklaşık 8 ay sonra 18 yaşından küçüklere de uygulanacağını sözlerine ekledi.
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