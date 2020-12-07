Edinilen bilgiye göre olay saat 23.30 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yazgül Soro'dan (57) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti.
Kapıyı açan yakınları Yazgül Soro'yu yatak odasında halıya sarılı halde yatarken buldu. Sinir krizi geçiren kadının yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazgül Soro'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin başında inceleme yaptı. İHA'nın haberine göre; ekiplerin yaptığı ilk incelemede talihsiz kadının evin mutfağında 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı belirlendi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KOCASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Yazgül Soro'nun cesedinin yakınları tarafından bulunduğu esnada, kapıda duran oğlu N.M.S.'nin (28) "Annemi ben öldürdüm" diyerek kaçtığı iddia edildi. N.M.S.'nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenilirken, Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro (58),polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk anlarda Yazgül Soro'yu, oğlu N.M.S.'nin öldürdüğü düşünülürken, kadının eşi Bülent Soro'nun emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Bülent Soro'nun emniyetteki ilk ifadesinde, öğle saatlerinde eşi Yazgül Soro ile tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini karın bölgesinden 6 defa bıçakladığı, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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