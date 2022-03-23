İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde, Çambel mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden N.T.'nin (51) kullandığı 35 APR 479 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 30 yaşlarındaki yayaya çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.