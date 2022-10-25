İzmir'de ölümlü kaza

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Rıza Baran'ın (62) yönetimindeki hafif ticari araç, Egemenlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde emniyet şeridinde park halindeki S.Ç'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Baran'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Görevlilerce sıkıştığı yerden çıkarılan Baran'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü S.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.