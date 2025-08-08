Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        İzmir Ödemiş'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 06:36 Güncelleme: 08.08.2025 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mehmet Ç. (60) yönetimindeki hafif ticari araç, Ödemiş-Kiraz karayolu Kurucuova Kavşağı'nda, Şenol Pehlivan (35) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #haberler
        #Ödemiş
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        Trump: Aliyev ile Paşinyan, Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı!"
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Habertürk Anasayfa