Hafif ticari araç dereye düştü: 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 8 metrelik yükseklikten dereye düşen hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.K. (33) yönetimindeki hafif ticari araç Anadolu Caddesi'nde seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Araç bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metrelik yükseklikten Doğançay Deresi'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan D.K. ve eşi L.K'in (32) hafif yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.