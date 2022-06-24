İzmir'de gösteri yürüyüşleri 3 gün yasaklandı

İzmir Valiği'nden yapılan yazılı açıklamada, farklı hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre, bazı grup ve oluşumlarca düzenlenecek çeşitli etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlar arasında infial uyandırabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Karşıt görüşlü şahısların veya toplulukların da söz konusu etkinlikleri engellemek üzere harekete geçebileceği anlaşılmakla bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek gruplar veya şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların meydana gelebileceği, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
İl sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hüküm ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinde belirtilen hüküm gereğince il sınırları dahilinde bulunan tüm açık alanlarda, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bu amaçla toplanma, stant kurmak, çadır kurmak, bildiri dağıtımı, konser gibi etkinliklerin 24 Haziran 2022 günü saat 00.01'den itibaren 26 Haziran 2022 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.
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